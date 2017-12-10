詐團怕車手耗損太快 ATM取款前、測試員先確認

楊姓男子擔任詐騙測試員遭警逮捕送辦。（記者姚岳宏翻攝）

2017-12-10 10:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕36歲楊姓男子替詐騙集團擔任「測試員」，他不用負責取款，先從人頭帳戶處取來提款卡，再到ATM插卡確認非警示帳戶，最後把卡交給詐騙車手取款，警方追查這組詐騙集團時，發現有人一直到ATM查看帳戶餘額，卻不領錢，才知楊男角色，日前循線逮人，並從他身上搜出16張人頭帳戶金融卡。

警方調查，詐騙集團分工精細，為減少車手遭逮風險，在領錢車手跟人頭帳戶間，又設置1名「測試員」，協助傳遞人頭帳戶金融卡並確認是否為警示帳戶。

楊男跟警方說，他10月間在網路聊天室認識1名網友，對方介紹「輕鬆工作日領、時間彈性」，他因失業又要繳房租，需錢孔急，明知有問題，還是應邀加入詐騙行列。

楊男說，對方提供行動電話，並以「微信」指示他行動，先要他前往拿取人頭帳戶金融卡，再到ATM反覆確認該帳戶尚未遭警示，最後將金融卡放置詐騙集團指定地點，供車手前往拿取，如成功完成指示任務，每次可獲2千元報酬。

台北市警方根據監視器畫面分析比對，掌握楊男身分及行蹤，前往中山北路5段拘捕楊男到案，當場查扣16張金融卡、2支行動電話及提領交易明細表，警詢後將他移送台北地檢署偵辦。