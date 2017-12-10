誆中六合彩先匯手續費 受騙婦人發財美夢變噩夢

2017-12-10 09:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉林姓婦人，日前透過社群軟體結識林姓男子，林男聲稱在六合彩公司任職，鼓吹林女投資簽賭，數日後以Line通知她中了高額彩金2100萬元，但須先支付30萬元手續費才能領獎，林女不疑有他，先匯了15萬元，本月8日第2次匯款時，銀行行員覺得可疑報警，員警、行員苦口婆心勸說，婦人才知被騙，發財美夢變噩夢。

警方表示，詐騙手法不斷推陳出新，仁愛鄉林姓婦人即中了「假交友真詐財」圈套，數月前透過社群軟體加林姓嫌犯為好友，林男聲稱任職六合彩公司，握有內線消息，能讓婦人容易中獎，鼓吹她投資簽注，林女不疑有他下注。

數日後，嫌犯以Line通知林女簽中2100萬元，要她支付30萬元的手續費才能領獎，林女欣喜若狂，先匯了15萬元，日前再赴台灣銀行埔里分行要匯款至中國，引起行員注意，進一步詢問勸阻，但林女堅持匯款，行員只好報警處理。

員警到場了解林女匯款的目的，已被洗腦的林女敷衍表示，「只是投資生意需要資金」，請警方不要多管閒事，員警、行員不放棄，並舉出多種詐騙案例，林女丈夫接獲通知也趕來勸阻，林女才相信自己遇到詐騙集團，先前已匯出的15萬元，恐怕已無法追回，後悔不已。

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