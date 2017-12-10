辦公室裡罵員工 旁邊沒人一樣算公然侮辱

2017-12-10 02:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉一間溫泉會館邱姓客務經理，於去年6月13日下午3時許，因不滿莊姓接待員工作表現，在溫泉會館辦公室對莊姓員大罵，出口說「妳再白目一點」，莊姓接待員不滿，提起公然侮辱告訴，苗栗地院法官認為，雖然邱男稱當時只有兩人在場，但辦公室屬於「不特定人或多數人得以共見共聞」場所，依公然侮辱判處邱男罰金5000元，可上訴。

判決書指出，邱男於案發當日，因不滿莊員工作表現，辱罵莊員「妳不是啞巴嘛」、「妳是白癡還白目」、「妳再自目一點」等語。雖然邱男於偵訊中表示當時只有兩人在場，但是法官認為，辦公室屬可供「不特定人或多數人「得以」共見共聞地點。

法官指出，事發辦公室是溫泉會館員工辦公及進出打卡之地點，邱男行為已經構成滿足要件，且邱男也承認辦公室的確可供員工出入，並未否認。法官認為縱然當時就算沒有其他人員在場，聽聞到邱男辱罵莊員，仍構成觸法要件。

法官也調閱錄音光碟，證實當時邱男的確對莊員出言不遜，而其他員工也證稱，事發辦公室的確是供10名以上員工打卡地方，並且是會館相關員工能自由進出場所。

苗栗地院法官根據上述理由，判處邱男罰金5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。緩刑2年。