姊妹丼超展開…閨密搶走她丈夫 辱她劈腿還提告

2017-12-10 00:31

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南一名吳姓女子日前向永康警方報案，指稱被自己的好姊妹在IG上辱罵是「婊子」，不願與好姊妹小花（化名）講開，要告好姊妹公然侮辱，警方雖然受理，但也勸2人合好，畢竟人生的好友不好找，最後才發現，報案女子和小花的前夫竟是男女朋友關係，還向男友說，小花還未和他離婚前，就已有外遇，並向其他朋友講壞話。

而小花受不了丈夫被搶，名聲受辱，在社群網站上抒發心情，寫下「婊子」，竟被吳女告，感到很傻眼！

吳女和小花多年前就認識，很談得來，年紀雖然相差7歲，卻也像親姊妹般彼此照顧，兩人都有自己的婚姻，後來小花疑似有婚外情，並把秘密告訴閨密，最後離婚收場。吳女一開始都站在小花這一方，但聽著聽著，竟同情起小花的丈夫，之後吳女婚姻也告吹，離婚後，竟和小花的丈夫搭上線，成為男女朋友。

吳女和閨密的丈夫交往後，不顧昔日姊妹情份，就把閨密小花的秘密真相告訴男友，也就是小花前夫，並在網路上大肆宣傳，聲稱小花還沒離婚，就先劈腿交新男友，還被娘家的人掃地出門，小花得知後，在IG上寫下「婊子」，結果吳女看見，直接認定是在說她，上警局報案。後來警方又找來小花，請她到警局了解詳情，小花才知道自己竟被昔日好姊妹告，大嘆丈夫被搶、名聲受辱還被告，實在很傻眼。