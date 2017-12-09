美籍教師登宜蘭110林道 意外跌8米深溪谷獲救

美國籍的外籍教師柏喬瑟，意外跌落8米深溪谷，幸被救起時，僅受輕傷。（記者張議晨翻攝）

2017-12-09 22:34

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣消防局今晚6時許接獲民眾電話報案，指2名美籍友人David與柏喬瑟，一同前往明池山莊附近的110林道登山，但柏喬瑟疑不熟悉路況，意外跌落8米深溪谷受傷，無法行動，消防局獲報後立即和三星分局明池派出所，及羅東林管處組織救援隊入山，成功在今晚9時40分許救起傷者，簡單包紮傷口後，準備護送下山。

據了解，美國籍David與柏喬瑟為某私校外籍教師，兩人相揪攀登110林道，因天色昏暗，David先於半路紮營，柏喬瑟則繼續往前探路，不過，柏喬瑟疑因不熟路況，意外跌落林道旁8米深溪床，沒多久David就接到柏喬瑟求援，因他也不熟狀況，趕緊請台籍友人通報消防局求援。

礙於2名外籍人士溝通都使用通訊軟體聯繫，無法確定確切位置，救難人員評估2人可能位置後，上山搜尋，因天色昏暗，搜救人員沿可能紮營位置邊吶喊、邊吹哨，搜尋柏喬瑟蹤影，最後在明池山莊附近的110林道上，聽聞柏喬瑟哀號聲，才確定他本人位置。所幸柏喬瑟被發現時，僅有輕微骨折現象，意識清楚．正由消防人員護送下山。