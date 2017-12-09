12/9 大福彩頭獎、大福獎、今彩539頭獎 全部摃龜

2017-12-09 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月9日）開獎的第106000098期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000294期今彩539頭獎也摃龜。

第106000098期大福彩中獎號碼為：「03、04、09、11、21、31、34，特別號30」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共83注獲得，每注可得4000元；肆獎共1460注獲得，每注可得400元；普獎共1萬971注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎6注獲得，每注可得10萬元。

第106000294期今彩539中獎號碼為「09、17、34、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共173注獲得，每注可得2萬元；參獎共5924注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5670注獲得，每注可獲得50元。

第106000294期39樂合彩中獎號碼為「09、17、34、35、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7094注中獎，每注可得1125元。

第106000294期3星彩中獎號碼為「976」，正彩共7注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000294期4星彩中獎號碼為「4621」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」