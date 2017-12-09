日客華航機上酒醉抽菸 航警帶走調查

2017-12-09 20:06

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕3名日本乘客今天下午在華航一架桃園飛往泰國曼谷的班機上酒醉鬧事，日籍男子薩摩還在飛機上抽菸，座艙經理發現後通報機長，基於航空保安因素，機長只好緊急折返回桃園機場，飛機降落後，3名機上鬧事的日本旅客遭航警帶下飛機調查，該航班則因此延誤至晚上6點才重新起飛。

據了解，3名日本旅客從日本福岡機場搭機到桃園機場，搭乘華航CI-835轉機至泰國曼谷，這3名旅客在日本飛桃園機場途中就已經有喝酒，飛抵桃機等候轉機時，也在機場免稅店買酒，上飛機後繼續喝。

座艙經理見狀向前表示，這瓶酒必須先代為保管，下機後才交還，不料3人又拿出另外一瓶酒藏在身後，幸好被眼尖的空姐發現並保管，旦其中一人因為喝得太醉，竟然不顧友人的制止公然抽菸，還跑到廁所繼續抽，空姐發現後前往廁所關切，但第一時間沒有在廁所發現菸蒂，最後才其在座位下方發現菸蒂。

航警局表示，根據航空器飛航作業管理規則第50條規定，航空人員、航空器上工作人員或乘客於航空器內吸菸者，機長應報請航警局處理，航警局將依民用航空法第119-2 條，於航空器廁所內吸菸者，以及使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

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