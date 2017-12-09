福高土城段5車連環撞6傷 「二次事故」釀禍

福高北上土城段昨天凌晨傳出5車連環車禍、6車車禍意外，姜姓男子駕駛貨櫃車為閃躲前方事故車翻車，撞上第2輛事故車，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

2017-12-09 20:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路北上新北市土城路段，昨天（8日）凌晨驚傳貨櫃車、4輛轎車等5車連環車禍，起因竟是「二次事故」！

莊姓男子駕駛的第一車不慎撞上護欄後，橫停車道，夜間視線昏暗、加上沒有警示，後方廖男駕駛的轎車、姜男駕駛的貨櫃車、詹男與李男駕駛的轎車不慎追撞，釀成5車連環撞，詹男駕駛的休旅車，還被貨櫃車撞上邊坡，但5車駕駛及1名乘客都幸運地只受輕傷，至於肇事責任，仍待進一步調查釐清。

國道六隊樹林分隊昨天凌晨3點15分獲報，福高北上3638公里處發生連環車禍，消防單位馳援救人，發現1輛貨櫃車翻覆、1輛休旅車被撞上邊坡，另3車則車頭半毀、車身受撞擊，散停車道上。

消防員逐一確認，發現沒人受困車內，將6名傷者分別送往亞東及雙和醫院救治，幸都沒有大礙。

警方對5名駕駛酒測，都沒人喝酒，初判為二次事故釀禍，樹林分隊長林富貴呼籲，國道上不論車禍或故障，都應採取按下警示燈等緊急應變措施，下車到安全處，避免傷亡擴大。