有在看日劇？ 鴛鴦大盜識貨偷竊「阿政」威士忌

2017-12-09 19:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕隨著講述「日本威士忌之父」竹鶴政孝一生經歷的連續劇「阿政與愛莉」在台播放，台灣近2年來日本威士忌價格飆漲，動輒數萬元起跳至10萬元左右。鴛鴦盜李姓男子與程姓女子，特別自桃園到台北市，在林森北路上的洋酒行伺機竊盜，涉嫌下手偷取訂價10萬元的日本「山崎」威士忌和「麥卡倫21年」威士忌，但被店員發現，2人落荒而逃，結果仍被警方循線逮捕，函送法辦。

警方調查，34歲程姓女嫌與40歲的李姓男友，平日靠四處打零工維生，常有一頓沒一頓的，便預謀偷竊高級洋酒變賣現金。2人認為台北市中山區酒店林立，應有很多販售洋酒店家，於是利用11月21日星期六晚間，從桃園北上到中山區林森北路上伺機挑選作案目標。

當2人逛到位於林森北路與長春路口的某洋酒店時，發現店內擺放1支價格不斐的「山崎」日本威士忌，訂價居然高達10萬元，由李嫌藉故購買啤酒、與店員攀談要買單、分散店員注意力，再由程嫌下手竊取貨架上的「山崎」，及要價1萬5000元的「麥卡倫21年」放進手提袋。

幸好洪姓店員眼尖，發現程女的隨身背包異常鼓起，趕緊上前要求對方打開隨身背包供檢視，李、程2嫌見事跡敗露，與洪姓店員發生拉扯，程女隨身背包及所竊洋酒遺落現場，李嫌見程嫌逃離後亦趁隙逃離。

北市警中山分局中山二派出所根據洪姓店員報案，調閱街頭監視畫面追蹤歹徒脫逃路線，日前循線在桃園市楊梅逮獲程、李到案，2嫌當場坦承偷竊情事。訊後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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