怕連累女兒房子淪凶宅 老翁跑到汽車旅館輕生

老翁不希望女兒住處變成凶宅，跑到汽車旅館輕生，在紙杯寫「祝你平安」給房務人員聊表歉意。（記者張瑞楨翻攝）

2017-12-09 18:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市76歲的張姓老翁因久病纏身而萌生輕生念頭，他又不想在住處輕生，怕「污染」房子淪為凶宅，乾脆跑到旅館內吞藥自殺，並在紙杯子寫上：「給房務的先生小姐，祝你平安」，之後，他服藥並傳簡訊給家人，家人收到訊息後，狂撥電話問遍中市各汽車旅館，詢問是否有特徵相符的老人投宿，終於問到他投宿的汽車旅館，通報警察到場搶救挽回。

市警局第三分局東區分駐所調查，張姓老翁罹患膀胱癌，多次進行手術，病情已控制，卻又發現罹患大腸癌，讓他大受打擊，日前他留遺書給女兒，「為了不污染到，所以選擇外面」（不讓女兒住處變成凶宅，所以選擇到外面），獨自投宿汽車旅館內，女兒見到遺書後，打電話聯繫老翁，老翁雖接聽電話，卻不肯告知詳細地點，他也擔心輕生會造成汽車旅館房務人員的嚴重困擾，在紙杯上寫著「給房務的先生小姐，祝你平安」，聊表自己的歉意。

家人不知老翁投宿哪一間汽車旅館，狂撥電話問遍中市各汽車旅館，詢問有無衣著特徵相符的老翁，終於問到汽車旅館，通知警方馳抵救人，送醫後無大礙。

這家汽車旅館的房務人員向警方表示，老翁一大早就入住，旅館房務人員對他頗有印象，接獲老翁家屬電話之後，敲門查看卻無回應，連忙打開房門，見張男躺在床上，拍打呼叫都沒有反應，旁邊還有飲料空瓶及與藥袋，甚至寫下「祝你平安」的留言給旅館房務人員，幸好還有呼吸脈搏等生命跡象，便趕緊會同警消救護。

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