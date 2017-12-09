關務署移撥4犬當搜救犬 消防局長親贈感謝狀

2017-12-09 17:55

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局2年前成立搜救犬隊，局長蕭煥章為感謝財政部關務署緝毒犬中心移撥1隻幼犬轉當搜救犬，今天與四狗及領養員「回娘家」。蕭也頒發感謝狀，並致贈紀念幣表達感謝，他說，搜救犬隊已通過國際認證，將可大大提升我國在災害搜救及在國際能見度。

台中市消防局長蕭煥章感念財政部關務署緝毒犬中心及領養家庭，在消防局搜救犬隊105年1月成立之初，移撥4隻幼犬，並由4個領養家庭代養，供消防局訓練作為搜救犬。他今天上午率領搜救犬及領犬員前往關務署緝毒犬中心，致上感謝狀、獻上國際MRT認證證書及致送消防局紀念幣，以表感謝。

消防局長蕭煥章表示，消防局近年來致力發展重型搜救隊（TAICHUNG Heavy Search and Rescue Team），根據INSARAG指南表示，搜救犬為重型搜救隊不可或缺的重要關鍵。

他表示，搜救犬隊今年10月拿下國際IRO（International Rescue Dog Organization）原野中級搜救犬認證及瓦礫高級搜救犬認證後，11月也通過錄取率僅卅%的MRT（Mission Readiness Test）測驗。通過認證後，未來將接受聯合國徵召，執行國內、外重大災害搜救任務，大大提升我國災害搜救犬在國際之能見度及表現力。不僅是台中市搜救隊打開通往國際之門，同時也帶來成立重型搜救隊之曙光。