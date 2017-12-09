灌毒性侵女國中生 渣男阿兵哥竟稱「激悔醒戒毒」

2017-12-09 17:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍志願役謝姓士兵去年5月追求國中女學生小芳（化名）被拒，竟與黃姓少年合謀下藥性侵，小芳喝了添加毒品「一粒眠」的可樂卻未昏睡，他們竟強灌小芳加了毒品的咖啡、強迫吸毒菸，還用舉發吸毒脅迫，性侵小芳得逞，台中地院判他8年徒刑，謝男上訴台中高分院，無恥辯稱是用激烈手段要小芳戒毒，「愛深責切，希望小芳悔醒戒毒」，二審法官認為他狡辯無悔意，現役軍人不思軍事訓練，卻用強健體魄行惡，依以藥劑強制性交等罪改判8年2月徒刑，可再上訴。

判決書指出，住在台中市、高工畢業的謝男於2013年10月入伍，去年9月因本案停役，目前當貨車司機。去年4月，他透過朋友認識小芳，得知她剛與男友分手，但有物品遺留在男友住處，去年5月5日晚間開車幫小芳搬東西時，把她載到住處，在小芳同意下發生性關係。

之後，謝男極力追求小芳，小芳卻想與男友復合，予以拒絕，不接謝男電話，也不回訊息。謝男打聽得知小芳可能染有毒癮，於是提供俗稱「一粒眠」的三級毒品「硝甲西泮」給黃姓少年，設局性侵小芳。去年5月9日晚間，黃姓少年先以吸毒與唱歌為誘餌，誘騙小芳到汽車旅館內，黃姓少年把「一粒眠」加入可樂與香菸後，讓小芳吸食、飲用，再通知謝男帶著添加「一粒眠」的咖啡到場。

不料，謝男到場後，見小芳沒有昏睡，也不願與謝男再度發生性關係，謝男於是強灌小芳毒咖啡，把毒香菸塞入她的嘴巴，小芳仍拉住褲子，拒絕就範，謝男脅迫說，要抓小芳到警察局舉報吸毒，小芳持續抵抗，仍遭謝男性侵得逞，黃姓少年則躲入廁所。

台中地院一審判處謝男徒刑8年，謝男上訴還辯稱，他是用激烈手段要小芳戒毒，「愛深責切，希望小芳悔醒戒毒」，台中高分院認為他一再狡辯，且無悔意，現役軍人應致力軍事訓練或投入救災，卻用強健體魄行惡，依與14歲以上，未滿16歲少女性交罪與以藥劑強制性交罪，改判8年2月徒刑，可再上訴。

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