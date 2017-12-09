通勤族持鎚砸公車亭 警方循線追查中

2017-12-09 16:32

［記者陳恩惠／台北報導］「公車久候不來，生氣了？」有民眾昨天傍晚駕車行經台北市大業路，驚見路旁公車亭內候車的男子，突然取出袋內鐵鎚，連續對著旗桿式站牌的路線圖大力敲擊，造成3個路線圓筒的強化板碎裂、噴濺，立刻錄影蒐證PO網；台北市北投警分局長安派出所據報，查訪客運司機，認出是名通勤族，由於經常渾身酒氣搭車，不排除是發酒瘋、敲站牌發洩。

北投分局長安派出所執行網路巡邏時，發現蔡姓網友在臉書社團「爆料公社」留下「等公車，拿鐵鎚敲停靠站，這樣公車比較快來嘛？」一段貼文，影片內容是名身著橘色外套、戴眼鏡的短髮男子，無故持鐵鎚敲擊大業路（大興街口）公車亭站牌的強化板，導致站牌上3個路線圖的圓筒皆破損，雖然負責管理的台北市政府公共運輸未提毀損告訴，仍主動介入偵辦。

北投分局表示，公車亭是民眾日常出入的處所，警方相當重視通勤族的安全，雖然至今仍未接獲任何民眾的報案情資，經持續與貼文的蔡姓網友聯繫，確認他以手機錄影蒐證的時間為昨天（8日）傍晚5時35分，初步已向客運業者查訪，指認是名經常搭乘266路線（新北投往來捷運市政府站）的通勤族，由於這名男子上車時，往往渾身散發酒氣，引起司機注意。

警方說，為維護大眾運輸場所安全，將持續清查公車站周遭監視器，以及向大南客運公司調閱車內外監視器深入追查這名通勤男子的身分，將他傳喚到案說明，釐清破壞公物的原因。

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