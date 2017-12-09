試槍射爛女騎士嘴巴 車行老闆裁定羈押

警方查扣傷人長槍。（記者王冠仁攝）

2017-12-09 15:13

〔記者吳政峰／台北報導〕40歲車行老闆李志浩7日朝雙北交通樞紐中正橋試槍，流彈誤擊36歲吳姓女騎士的嘴巴，造成吳女臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷，彈頭還留在口腔內，緊急送醫後無生命危險；台北地院指李男犯下殺人未遂重罪，犯後藏槍，丟棄氣瓶等行為又涉及湮滅證據，9日裁定羈押。

北院認為，李男持有具殺傷力的空氣槍及鉛製子彈，竟任意朝雙北交通樞紐中正橋開槍，犯後又將槍枝所用的氣瓶、鉛彈、射擊用的鋁盒丟棄，並藏匿槍枝，有湮滅證據之虞；且李男觸犯重罪，常伴隨著高度逃亡或湮滅證據可能性，被逮後供詞避重就輕，有羈押必要性。

吳女7日凌晨1時許騎車行經中正橋下，突感面部疼痛，停車檢查發現臉頰破了一個大洞，牙齒也脫落，口齒不清向119求救，到院檢查舌頭受創嚴重，差點斷裂，醫生緊急處理，從嘴巴中起出一顆彈頭。

檢警追查發現，李志浩要求22歲員工李定勳在橋墩上貼靶紙，自己則在車行旁騎樓持空氣鎗射靶，橋墩上共有11處彈著點，結束後李定勳還會去撿彈頭，未料李志浩槍法不準，波及騎經「熱區」的無辜吳女。

兩人隨後被查緝到案，否認有殺人犯意，台北地檢署8日依違反槍砲彈藥刀械管制條例，諭令李定勳5萬元交保，另依殺人未遂罪聲押李志浩，法院9日凌晨准押。