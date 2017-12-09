盜臉書帳號PO優惠手機詐財 一週受騙達148件

臉書購物詐騙手法分析。（刑事局提供）

2017-12-09 14:17

〔記者邱俊福／台北報導〕「哇…新上市的iPhone X好心動喔~發現好友的臉書貼文有新開幕的通訊行便宜出售空機，立馬來搶標！」詐騙集團近來專盜用臉書帳號，貼文表示代PO好康訊息，假稱朋友新開幕的通訊行，可低於市價行情購買手機為由，吸引臉書好友搶標下訂，再透過加LINE私下交易行騙。警政署「165」反詐騙專線統計，上月27日至本月3日短短一週內，這類詐騙案高達148件，其中年輕族群7、8年級生達127人受害，占了8成5以上，今天提醒民眾小心上當。

警方說，1名新竹市從事科技業的陳姓女被害人，日前看到朋友臉書動態發佈想轉售iPhone X空機，想購買加LINE聯繫，便透過LINE向賣家下訂一支iPhone X，並轉帳1萬5000元給對方，後來陳女想取消訂單，對方表示可以退款，但卻未收到款項，也未收到手機，才驚覺遭騙。

另名台南市的程姓婦人，日前看到吳姓友人臉書訊息陳述，有朋友的門市通訊行新開幕，可低價購全新未拆封的空機價，且聲稱僅是代PO文，有意購機請直接加LINE，程婦發現很便宜，便用網路轉帳分別以2萬元購2支iPhone7、3萬元購2支iPhone8，以及5萬元購2支iPhone X，後來發現吳姓友人臉書再貼文表示遭盜用，也未收到下訂的手機，始知受騙。

警方提醒，若在臉書看到親友販售訊息，須再三確認是否為本人，若有藉門市新開幕等名義販售且價格遠低於行情，極可能是詐騙，另對方如要求私訊加LINE方式買賣交易，更應提高警覺，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆