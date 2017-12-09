媽媽男友是狼！少女裸睡險遭性侵「狼叔」判刑2年半

2017-12-09 13:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名劉姓男子，知道同居女友的17歲女兒有裸睡習慣，去年11月間趁女友上班，侵入少女閨房強吻胸部，並撫摸下體，企圖把手指插入，少女夾緊雙腿不從，劉男才未得逞；高雄地院一審，劉男否認犯行，但少女胸部採到劉男的DNA，鐵證如山，法官依成年人故意對少女犯強制性交未遂罪，判刑2年6月，可上訴。

判決指出，劉姓男子離婚，與被害少女的母親為同居男女朋友，平日少女有裸睡、只穿內褲習慣，去年11月10日上午6時多，劉男趁女友外出工作之際，擅自進入被害少女的房間內，見少女僅穿內褲而未著其他衣物，並以手環抱枕頭側睡之際，明知少女年僅17歲，仍違反少女意願，躺在少女旁自後方抱住少女，用力以手搓揉少女胸部、再親吻少女乳頭，復以手伸入少女內褲後，撫摸少女下體，並試圖以手指插入少女陰道，並用力咬少女左乳頭，少女驚醒不從，將雙腿緊夾不讓劉男手指插入其陰道，並不斷抵抗及要求劉男離去，劉男始未得逞。

少女事後不堪受辱，當天到校向吳姓老師泣訴，吳師陪同至醫院驗傷並報警處理，劉男才遭送辦並經檢方起訴。

不過，法院審理時，劉男矢口否認性侵少女，辯稱是怕少女睡過頭才進少女房內，並反咬性侵情節是少女「杜撰」，但少女的胸部採集到劉男的DNA，鐵證如山，且法官認為劉男明知少女裸睡還擅自進入房內，顯然違背常理，認定劉男卻有強吻少女胸部、性侵未遂犯行，將他判刑2年6月，可上訴。