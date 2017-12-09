觀音「能救世間苦」！ 小鮮肉開毒趴先求平安符

2017-12-09 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕真諷刺！台中市警局保安警察大隊第一中隊巡邏至中市北區，見一輛車違規停車紅線上，兩名「小鮮肉」在車內聊得很起勁，警方查獲車內有毒品與搖頭丸，怪異的是，兩人的手機背後，都有從觀音廟求得的平安符，這兩名小鮮肉坦承說，他們帶著毒品與搖頭丸，又去開毒趴，事前先到觀音廟求得平安符，祈求保佑吸毒能平安，卻沒想到事與願違，神明不保佑。平安符上面的「觀音妙智力，能救世間苦」籤詩，對照兩人吸毒行為，顯得相當諷刺。

市警局保大第一中隊本月5日巡邏經過中市北區中清路與太原路口時，發現一輛自小客車紅線違規停車，上前攔查時，發現車上有2名年輕男子，駕駛董男（18歲）與乘客陳男（20歲）神色慌張、眼神不斷游移閃躲，員警直覺有異，在車內發現K他命11包，毛重17.8公克、毒品咖啡包共17包，毛重56.3公克、搖頭丸4顆與K盤1個等證物。

警方還詫異發現，兩人的手機上，都有平安符，兩人承認說，他們想開毒趴吸毒玩樂，卻又擔心發生意外，在被查獲的前一天，由董男去拜拜求得保平安，再分享給陳男，員警善意提醒說，做壞事就算再虔誠，求再多神明也沒用，神明不會保佑吸毒做壞事，依毒品危害防制條例法辦。

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