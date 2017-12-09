新建教學大樓停電鬧鬼？真相曝光...

2017-12-09 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一所學校新建的教學大樓，今年暑假起不斷跳電或停電，這不是鬧鬼，校方從監視器發現，是竊賊多次入侵盜剪電纜電線，校警與警方攜手埋伏，上月底將入侵的竊賊當場人贓俱獲逮捕，原來這名竊賊是大樓興建時的杜姓工人，動機是「為了要吸毒！」他染有毒品惡習，缺錢購買毒品，就入侵熟悉的大樓內盜剪電纜電線賣錢，已知盜剪至少8次，全案依竊盜罪與毒品危害防制條例法辦。

中市警局三分局正義派出所調查，這所學校新竣工的教學大樓，從今年暑假開始，一直到開學後的10月間，屢次發生跳電、斷電的怪事，監視器拍到竊賊入侵，校方進一步發現是電線電纜被盜剪，且竊賊對大樓瞭若指掌，大樓共有幾個大門、幾扇窗戶、幾個逃生出口，都相當清楚，每次做案都從不同地方進出，偷竊足跡遍及大樓的地下室至11樓，顯見竊賊每次潛入校園內，都是以竊取這棟大樓的物品為目標。

警方還從監視器發現，竊賊的背後刺有一隻老虎的圖騰，校方見到圖騰，立即指認說，此人是大樓興建時的杜姓工人，不過，杜嫌居無定所，警方一時找不到他，只能配合校警隊加強巡邏，雙方多日聯合加強佈防下，上月底杜嫌又故態復萌，在大樓地下室想盜剪電線，被警方及校警圍捕，當場人贓俱獲，查獲琳琅滿目的犯案工具，包括破壞剪、各式板手、起子、電動鑽頭、鋸子等工具，並於竊嫌包包內起出部分電纜線，杜嫌並隨同警方沿著整棟大樓進行取贓，共於該棟大樓起獲電纜線15.6公斤，警方隨即依竊盜罪現行犯逮捕。

杜嫌相當狡猾，一概否認涉案，他辯稱自己住在工地或是公園，生活宛如遊民，且無機車等交通工具，不可能偷竊，卻又無法解釋自己為何攜帶工具，且持有電纜電線，他見難以狡辯，承認剪取電纜電線，動機是「為了要吸毒！」盜剪電纜電線賣錢，再去買毒品吸食，警方於租屋處查獲二級毒品安非他命2小包，毛重1.06公克，以及尚未賣出的電纜線23公斤，依毒品危害防制條例與竊盜罪法辦，其中，竊盜案部分，杜嫌共坦承犯案8起。

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