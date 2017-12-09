台中「狂哥」砸車自拍炫耀 進警局變這樣...

吳嫌（背對者）到案後，不敢再囂張狂妄。（記者張瑞楨翻攝）

2017-12-09 12:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名自稱是「狂哥」的19歲吳姓男子，本月5日持石塊磚頭隨機於南屯區砸一輛汽車與一輛機車，還叫囂「叫他們（車主）來跟我討錢」、「捉得到我，我就賠你（車主）整台車子」，並自拍砸車過程，上傳LINE的社群炫耀，被網友質疑「挑戰公權力」，他昨天（8日）被警方傳喚到案後，頻呼自己有病，曾罹患躁鬱症，依毀損罪函送法辦。

另外，吳男也於臉書道歉，卻無意兌現承諾，無賠償一輛車之意，只願賠償車主損失與「部分開銷」，他還強調自己是酒後誤事，清醒之後，他也被自己的行為嚇到了。

自拍畫面是他一邊砸車，一邊說著：「我是狂哥，我心情不好，隨便找衰小路人的車砸了」，「我要打爆後照鏡，爆了，我要找下一台」、「叫他們（車主）來跟我討錢」、「裂一個縫不過癮，我要把擋風玻璃全打碎，我才甘願」、「捉得到我，我就賠你（車主）整台車子，捉不到我就算了」，吳嫌把自拍畫面上傳到LINE的遊戲社群「神奇寶貝復刻板」，被社群成員轉傳到臉書的「黑色豪門企業」，引發網友質疑他要挑戰公權力。

至於他在砸車的自拍影片中，嗆聲「捉得到我，我就賠你（車主）整台車子，捉不到我就算了」，昨天他被警方找到了，是否願意兌現嗆聲時的承諾，賠一整輛車？他低聲喪氣告訴警察，「願意賠償損失」，言下之意，只願意賠償擋風玻璃等損失，而不是一整輛車，另外，他於臉書道歉時，也是只願意賠償車主損失，以及「部分開銷」（汽車無法使用等營業損失），而不是一整輛車。

至今天上午為止，「狂哥」為何砸車，他自己有兩種版本說法，其一是他在臉書道歉的貼文中，指自己喝醉酒誤事，砸車自拍的講話內容，也是酒醉胡言亂語，他還強調清醒之後見到自己砸車的自拍畫面，自己也嚇到，趕緊聯繫警方「自首」，但警方說法卻不一樣，中市警局四分局春社派出所指出，警方早已鎖定吳嫌，找到吳嫌的姊姊，請姊姊聯繫吳嫌出面投案。

第二種說法是動機，吳嫌在臉書中強調，砸車原因是喝醉酒，但他於春社所內的供詞，卻又宣稱沒喝酒，而是他曾罹患躁鬱症，案發前他騎機車於路口處，差點被一輛車撞上，心情很差，遂隨機砸車發洩情緒，他現在很後悔，也沒想到自拍影片被轉貼到臉書上，引發社會撻伐，但他強調自己並無挑戰公權力的意思。

部分網友質疑，吳嫌自稱喝醉酒而砸車，但他卻懂得在砸車之前，先用口罩遮住車牌，顯然他當時意識清楚，另有網友希望警方將吳嫌依酒後騎機車的公共危險罪嫌法辦，不過，吳嫌在警方偵訊中，卻是否認自己喝酒，而是宣稱自己有精神疾症，再加上心情差而隨機砸車洩憤。

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