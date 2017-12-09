酒駕男想肇逃被阻 打警察還找有力人士「關心」警局

2017-12-09 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市旗山警分局交通隊門口，昨晚發生一起汽機車追撞車禍，當時剛好下班的交通隊陳姓警員目睹車禍，還發現該輛汽車駕駛有意肇逃，陳男見狀拔腿衝上前攔車，豈料馮姓汽車駕駛下車後，竟朝陳員臉上揮2拳，事後警方測得馮男酒測值高達0.67mg/l，又是酒駕惹的禍。

警方指出，昨晚8點多，葉姓婦人騎機車載女兒行經旗山警分局交通隊門口時， 突遭1輛汽車從後方追撞，葉婦和女兒摔車倒地後，馮姓汽車駕駛（57歲）撞人後，竟沒有下車還打算開車逃離現場；當時下班準備騎車回家的交通隊陳姓警員目睹車禍，立刻衝上前敲打車窗，要求馮男下車處理。

馮男一下車，立刻朝陳員的頭部揮拳，當時陳的頭上載安全帽，馮的拳頭打在安全帽上，陳脫下安全帽出聲喝止：「我是交通隊員警，你不要亂來喔！」馮回嗆：「交通隊了不起喔？」話才說完，又朝陳的臉上揮拳，接著還把陳強壓在地作勢攻擊。

衝突發生後，交通隊值班員警見狀一擁而上，順利制伏馮，並把車禍受輕傷的葉姓母女送醫，而被揮拳攻擊的陳姓警員則是臉部、手指受傷；被扭送到警局的馮男，不但否認犯行，還致電多位旗山地方有力人士到警局「關心」，但警方仍依法處置，將馮男依公共危險罪送辦，陳員也提出傷害告訴究責。

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