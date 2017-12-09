「門徒」情節真實上演 毒鴛鴦邊吸毒邊勸對方戒毒

2017-12-09 11:53

〔記者黃建華／高雄報導〕一名林姓女子前天坐在張姓男友竊來的機車上，從後照鏡看見巡邏車，立刻棄車飛奔躲入附近大樓，警方調閱監視器，發現10分鐘前林女和另一男子共乘該贓車，埋伏逮獲張姓男子和林女。張男坦承偷車，林女則供稱2人都有吸毒，還說兩人有時會邊吸毒邊勸對方戒毒，和電影「門徒」情節一樣。警方聽了也傻眼。

昨日上午11點，員警巡邏經七賢二路巷內，一名坐在熄火機車上的女子從後照鏡看到警車，突然下車往旁邊大樓逃，警方立刻拿出警用電腦查詢，發現該機車11月初時在鳳山通報失竊。

員警不敢大意，一邊在門口守候一邊通報警力支援，順利在大樓電梯口攔下一對男女情侶，面對員警盤問一開始裝傻，殊不知，其他員警早就調閱監視器，確認10分鐘前是2人共乘贓車，林女（33歲）推說，「剛去法院開完庭，看到警察會怕所以逃跑」，張男（37歲）則聲稱「從小港坐捷運來，沒騎車」。

員警機敏反問，坐捷運花多少錢？張男說60元後又改口說45元，接著謊稱機車是向朋友「阿林」借的，但又交代不出其下落，只好坦承見機車錀匙未拔而偷騎，期間向女友謊稱是跟朋友借的，拜託不要抓他女友，員警隨後從張男包包內，起獲機車錀匙及一字起子各一把，原本想將一字起子插入錀匙孔發動，未料，林女在旁邊大叫，「不要把失主的車錀匙孔用壞啦！」張男連忙說，「用那把機車錀匙就可以開了。」

現場雖未起獲毒品及工具，但2人手上都有針孔痕跡，林女供稱，當天才因毒品案去法院報到，而隔天換男友要去法院，講到這裡竟笑出來，還說兩人一樣，接下來另有3、4年的刑期，原本都暪著彼此偷偷施用海洛因，沒想到有一天發現原來有「共同興趣」，2人就開始一起施打。

林女還笑稱電影「門徒」是演假的，「哪有人綁手臂的橡皮筋還打蝴蝶結！」員警又問電影橋段中男女都為了勸對方戒毒，自己卻染上毒癮，2人聽到又互相說，「有啊！我們都有勸對方不要再用毒，但都叫對方不要管我施打」，種種脫序言行令員警傻眼，訊後張嫌依竊盜罪嫌移送，待2人驗尿結果後再行函送雄檢。

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