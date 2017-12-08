狂拉猛拖1小時 笨賊就是要偷上鎖機車的原因是...

2017-12-08 23:37

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子到台南安南區某住宅區的停車空地，明明空地停了約5輛機車都沒有上龍頭鎖，但他偏要偷一輛有上龍頭鎖的機車，由於龍頭鎖上他只好徒手橋位、硬拖，花了1個多小時才行竊成功，他被逮後，警員指出，林男為何這麼執著？疑似是這輛車是親戚所有，他誤解親屬竊盜是告訴乃論，但事實上他是不符合條件規定的姻親，警方仍以非告訴乃論竊盜罪將他移送。

50多歲的林男有槍砲、毒品及竊盜前科，林男的親戚都住在他家附近，他疑誤解法律觀念，以為親屬間竊盜是告訴乃論，因此看中親戚的機車，想偷來代步。

於是在6日晚間林男到親戚家門準備偷車，豈料親戚的機車都已經上鎖，他只好邊橋車、邊硬拖將機車拖回自家，並且用器具破壞龍頭鎖，案發後被害者將林男緩慢的偷車法PO上臉書，引起網友一片笑聲。

不過有趣是的林跟被害者，雖然有親戚關係但屬於遙遠的姻親關係，林男一時也沒讓被害者認出，被害者也只是懷疑「好像是自家人」。

警方指出，直到林男被逮後，警方好奇問，明明案發地點還有好幾輛龍頭沒上鎖的車，林為何一定就要偷這一輛？林男疑似是以為親屬間的竊盜罪是告訴乃論，加上偷車時若被發現，還可以向親戚打招呼，辯稱是在觀賞。

不過警方指出，直系血親、配偶或同財共居親屬間，以及5親等內血親、3親等內姻親間，犯竊盜罪者才是告訴乃論，因此即使林男犯案後一直找共同的家屬來說情，但由於林男是被害者家的姻親，不算在告訴乃論的條件內，因此將他以非告訴乃論的竊盜罪嫌移送。