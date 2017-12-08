疑無力償還車禍鉅額賠款 客運司機上吊身亡

2017-12-08 23:05

〔記者黃文瑜、王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南7日凌晨4點左右發生一起自殺憾事，負責開高鐵專車的興南客運司機陳信嘉在家中上吊，陳妻在睡夢中被丈夫的手機鬧鐘叫醒，往日丈夫都在這個時段醒來，這次鬧鐘卻沒人關，她四處尋找丈夫，最後竟發現丈夫用布製狗鍊在陽台上吊，趕緊報案，但經過搶救後仍回天乏術。

據警方了解，今年8月底，46歲的陳男駕駛高鐵專車時，在台南東區與一名路人發生擦撞，路人經搶救後死亡，豈料，這起故事帶來兩個家庭破碎，死者家屬疑似向陳男索取高額賠償，經調解後仍沒有調降空間，讓陳妻懷疑，這就是丈夫的死因。加上過去陳男也曾發生重大車禍，保險公司對他接二連三發生事故產生疑慮，讓陳男沮喪、擔心賠不起，進而開始服用安眠藥。

7日凌晨4點40分，陳妻聽到床邊的手機鬧鐘響起，平時丈夫都會起床趕快關掉鬧鐘，準備去開高鐵專車的第一班車，沒想到那天鬧鐘卻沒有關，她起床後發現床邊沒有人，急忙起床找丈夫，竟在陽台上發現丈夫用狗鍊上吊。

陳妻連打110及119報案，警消人員到場後，陳男身體僵硬，明顯無呼吸心跳，送上救護車仍積極搶救，隨車的陳妻不斷落淚，但丈夫仍回天乏術。

警方指出，妻子到分局後有向警方透露，疑似是因為車禍鉅額賠償金，讓丈夫想不開，因為興南客運讓丈夫獨自面對理賠的問題。

但興南客運表示，發生這件悲劇，公司上下都很遺憾，但車禍事故發生後，每次協調及車故鑑定，公司都陪同陳姓駕駛前往，並非讓他一個人扛責，同時進行心理諮商輔導，「絕對不可能讓他一個人付賠償之責」。

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  • 負責開高鐵專車的興南客運陳姓司機疑因擔心無力償還車禍鉅額賠款，壓力過大選擇結束生命。（記者王捷翻攝）

    負責開高鐵專車的興南客運陳姓司機疑因擔心無力償還車禍鉅額賠款，壓力過大選擇結束生命。（記者王捷翻攝）

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