疑無力償還車禍鉅額賠款 客運司機上吊身亡

2017-12-08 23:05

〔記者黃文瑜、王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南7日凌晨4點左右發生一起自殺憾事，負責開高鐵專車的興南客運司機陳信嘉在家中上吊，陳妻在睡夢中被丈夫的手機鬧鐘叫醒，往日丈夫都在這個時段醒來，這次鬧鐘卻沒人關，她四處尋找丈夫，最後竟發現丈夫用布製狗鍊在陽台上吊，趕緊報案，但經過搶救後仍回天乏術。

據警方了解，今年8月底，46歲的陳男駕駛高鐵專車時，在台南東區與一名路人發生擦撞，路人經搶救後死亡，豈料，這起故事帶來兩個家庭破碎，死者家屬疑似向陳男索取高額賠償，經調解後仍沒有調降空間，讓陳妻懷疑，這就是丈夫的死因。加上過去陳男也曾發生重大車禍，保險公司對他接二連三發生事故產生疑慮，讓陳男沮喪、擔心賠不起，進而開始服用安眠藥。

7日凌晨4點40分，陳妻聽到床邊的手機鬧鐘響起，平時丈夫都會起床趕快關掉鬧鐘，準備去開高鐵專車的第一班車，沒想到那天鬧鐘卻沒有關，她起床後發現床邊沒有人，急忙起床找丈夫，竟在陽台上發現丈夫用狗鍊上吊。

陳妻連打110及119報案，警消人員到場後，陳男身體僵硬，明顯無呼吸心跳，送上救護車仍積極搶救，隨車的陳妻不斷落淚，但丈夫仍回天乏術。

警方指出，妻子到分局後有向警方透露，疑似是因為車禍鉅額賠償金，讓丈夫想不開，因為興南客運讓丈夫獨自面對理賠的問題。

但興南客運表示，發生這件悲劇，公司上下都很遺憾，但車禍事故發生後，每次協調及車故鑑定，公司都陪同陳姓駕駛前往，並非讓他一個人扛責，同時進行心理諮商輔導，「絕對不可能讓他一個人付賠償之責」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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