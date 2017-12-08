收受烏魚胗 前口湖鄉長蔡永常一審判5年

2017-12-08 22:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣前口湖鄉長蔡永常涉嫌收受林姓夫妻以現金與烏魚胗後，錄用林家兒子為清潔隊員，被依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪起訴，雲林地方法院今天下午判決出爐，蔡永常被判刑5年、褫奪公權4年，烏魚胗沒入。而擔任白手套交付賄款的蔡男判刑2年、褫奪公權1年；涉嫌行賄的林姓夫妻分別被判刑1年6月及6月，得易科罰金，兩人均褫奪公權1年。

口湖前鄉長蔡永常被指控收受林姓夫妻100萬現金與烏魚胗等賄賂，檢調偵結後將蔡依貪汙罪起訴。

判決書指出，蔡永常被指控103年12月及104年4、5月間，收受林姓夫妻各交付兩筆50萬賄款，共計100萬元，法官認為，證據無法證明蔡永常有拿到，故判決無罪；至於收受烏魚胗部分，法官認為蔡永常擔任鄉長，不顧公務員本應廉潔自持，卻因貪念收受烏魚胗，而同意任用林姓夫妻的兒子，損害鄉公所及公務員的形象，有違選民之託付，因烏魚胗之價值在5萬元以下，這次犯罪依法可以減輕刑度，因而一審判蔡永常5年、褫奪公權4年，烏魚胗沒入。

蔡永常多次重申，他沒收錢，沒受賄，收受的是經常禮尚往來的友人贈送的烏魚胗，根本沒有對價關係。

蔡永常家人則說，將等接到判決書後，再與律師研究是否上訴。