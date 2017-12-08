Buffet取餐被燙傷 她求償遭拒怒提告

2017-12-08 21:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名女子至新莊「品花苑」餐廳用餐，不慎被鍋內溢出的熱水燙傷大腿，要求餐廳賠償3萬6000元遭拒，怒而提告餐廳隸屬集團雲品國際董事長盛治仁、餐飲事業部總經理丁原偉及品花苑謝姓總監與黃姓經理涉嫌業務過失傷害罪，新北地檢署調查認為，女子使用不當才會使蒸籠傾斜，鍋子熱水溢出，認定罪嫌不足，今將盛等4人不起訴。

「品花苑」佔地1000坪，共有650個座位，號稱是「台灣最大的Buffet自助餐廳」，今年1月，女子與親友一行9人到「品花苑」用餐，女子控訴，她走到自助吧開啟薑黃飯蒸籠時，蒸籠下方的鍋子卻突然傾倒，導致鍋內熱水灑出，害她大腿右側一級燙傷，認為餐廳鍋具擺設不當有疏失，憤而對餐廳及集團主管提告。

「品花苑」謝姓總監與黃姓經理出庭表示，餐廳開幕2年多來，第一次發生這樣的燙傷事件，鍋具從開幕迄今一直固定擺放在該處沒有移動，應是女子操作不當才打翻熱鍋，廚師當下看到後有立刻去扶正，公司願免費招待她們9人，並賠償醫療費及給她1200元紅包壓驚，受傷期間她的薪資損失公司也願負責，另還承諾下次再免費招待，但因對方賠償金索價太高而作罷。

「品花苑」廚師則說，當天他把料理送到餐台，看到女子掀開蒸籠，蓋回蒸籠時，不知是女子的手掌還是袖子碰到蒸籠，導致蒸籠傾斜，鍋子便歪向她，她伸手擋住，當時熱水未潑灑出來，但當她手再離開時，裡面的熱水就溢出，他當下有請主管幫忙清理女子身上的水。

檢方勘驗吧台現場照片，發現鍋具擺設與其他Buffet餐廳並無不同，並未製造法律不容許的風險行為，且鍋具由三角支架支撐，穩定性高，若非外力介入，鍋具應不至於傾倒翻覆，認定難以將女子受傷歸責於餐廳的謝、黃姓管理幹部，另盛、丁男為集團高階管理階層，未實際參與「品花苑」經營管理，因此今予盛等4人不起訴處分。