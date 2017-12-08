東億紙業告中市府敗訴定讞 反成「法院認證」大違建

2017-12-08 20:38

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原東億紙業長年燃燒塑膠廢棄物造成空氣污染，引發民眾嚴重抗議，台中市政府更大動作裁罰、拆違建。東億為求自保，申請工廠變更登記，試圖讓違建變成合法，遭市府駁回。東億循司法途徑上訴到最高行政法院，尋求一線生機，日前卻遭判敗訴定讞，反成了「法院認證」的大違建。市府今天說，東億違反各項法令都已掌握，將持續依法處置，絕不寬貸。

豐原東億紙業數十年在乙種工業區設置廢棄物焚化爐，燃燒塑膠廢棄物造成當地空污，並違法擴建廠房，遭市政府大動作調查開罰，並拆除部分違建。東億除了向市府提訴願，更向行政法院提行政訴訟。

東億為求合法，去年向市府申請工廠變更登記，想讓廠區違法擴建區域合法化，同年9月遭駁回。東億並未死心，又向台中高等行政法院提起上訴，今年7月遭駁回後，再上訴最高行政法院，上月30日，最高行政法院駁回東億之訴，全案定讞，這也讓東億成了法院認證的大違建。

豐原反空污自救會請教過律師後表示，判決顯示東億在990地號外的所有建設，連同廢棄物焚化爐都是違建。市府應依據判決及環保署固定污染源管理辦法規定，立即撤銷焚化爐許可證，並禁止東億使用焚化爐。市府各局處不能再發各項執照建照，之前未知時所發執、建照、使用執照，應即刻收回、撤消。

市府說，最高行政法院仍維持市府行政處分效力，證明對東億違規事實調查與依法行政，獲得司法機關認同。對於東億涉及違反其他環保、都發、消防等相關局處權管法令，市府已掌握違法事實，將持續依法處置，絕不寬待。

記者去電東億，但發稿前均未取得回應。