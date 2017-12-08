全國首例！議員三度酒駕肇事 遭解職準備坐牢

2017-12-08 20:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕議員喝酒跑攤，跑到丢職！彰化縣議員柯振杯今年5月間第三度酒駕肇事，彰化地方法院依公共危險罪判刑7個月，併科罰金6萬元，他提出上訴，辯稱肇事後曾自首酒駕，想爭取減刑，台中高分院昨天駁回上訴，全案確定。柯振杯面臨被解職及入監服刑。

柯振杯在102年3月16日於台中酒駕撞車肇事，酒測呼氣值達每公升0.82毫克，判拘役50日，去年12月10日在彰化和美酒駕肇事撞到機車造成2人受傷，酒測呼氣值達每公升0.65毫克，判處有期徒刑4月，也是易科罰金了事。

今年5月15日中午，柯振杯在彰化市餐廳用餐，席間與友人點了啤酒飲用，返家休息後，傍晚6點多外出訪友，途中不慎撞到卓姓男子的右前保桿，柯藉故拖延，期間不斷飲水、原地跑步，到晚間9點40分做酒測，呼氣值仍高達每公升0.43毫克，柯被函送法辦。

該案經彰化地院審理，法官認為，柯振杯酒後肇事已非初犯，相同罪名已獲2次得易刑機會，本案自不宜再宣告得易科罰金或易服社會勞動之刑度，所以在不得易刑的範圍內，量處最低度刑有期徒刑7月，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役。

彰化高分院駁回柯振杯的上訴後，已通知彰化地檢署。彰檢表示，尚未收到判決書，會注意此案發展。彰化縣選舉委員會說，收到判決書後將通知內政部，再由內政部依法解除柯振杯的縣議員職務。

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