虎頭蜂螫傷3男女 2救護員到場也被叮

消防局說，屋簷下的虎頭蜂窩有2個籃球這麼大，救難人員以強力水注的射水方式清除蜂窩。（記者陳恩惠翻攝）

2017-12-08 19:10

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區某住宅兼廚具公司，陳姓屋主行動不便的老父，和外籍女傭今天下午在庭院活動時，意外遭到虎頭蜂的攻擊，2人頭、四肢及外露的部位被螫傷，消防局據報派出救護車前往，詎料，2名救護員一下車也遭蜂螫，另名年輕女子行經同樣受害，當場造成3男2女受傷，加派多部救護車前往，分別送往台北榮總與振興醫院救治，所幸皆無生命危險。

台北市消防局119勤指中心，今天下午3時43分據報，有民眾遭蜂螫受傷，急須「救護」送醫，由於並非為民服務的「捕蜂」勤務，第四救災救護大隊北投中隊秀山分隊派出1部救護車2名救護員，未攜任何防護裝備前往秀山路接人，沒想到下車不久，同樣遭受虎頭蜂攻擊。

消防局表示，受傷的救護員檢視現場情況後緊急回報，發現受傷的不只有先前求援的86歲陳姓老翁，連外籍女看護、路過的30歲女子同樣被螫傷，趕緊加派救護車，由原先的1部，最後不僅加派5部救護車10名救護員，另派出4輛消防車21名救難人員前往，利用「射水」方式拆除蜂窩。

消防局說，這個虎頭蜂窩有2個籃球這麼大，由於隱身在後側的屋簷下方，當地為山區且為坡地，平日很難發現蜂窩的蹤跡，沒想到會造成5人頭、臉及四肢多處遭攻擊叮咬，所幸送醫時皆意識清醒、生命徵象穩定。

專家說，遇到虎頭蜂在頭頂盤旋時，必須當場靜止並保持冷靜，千萬不要揮舞雙手或是衣物驅趕，以免驚動蜂群，若遭蜂群攻擊時，趕緊脫下淺色系、表面光滑的夾克或外衣，包住頭部露出眼睛，屏息快步逃離現場。