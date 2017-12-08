400萬馬莎拉蒂 不敵1根電線桿

馬莎拉蒂撞成廢鐵。（記者顏宏駿翻攝）

2017-12-08 18:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮王姓男子（36歲）與朋友聚餐飲酒，回程駕駛行經二溪路三段時自撞電桿，車子支離破破，400萬元的馬莎拉蒂，瞬間成一堆廢鐵。

這起車禍發生在今天凌晨2點54分，消防隊獲報抵達現場，只見房車不敵「電線桿」，強大的撞擊力，把整根電桿包覆住，消防隊員原以為是一般的國產車，湊近一瞧，竟然是一部義大利進口的馬莎拉蒂高級房車，裡面王男受困，經用破壞剪破壞車體後把人救出，經送醫後撿回一命，目前在加護病房觀察，昏迷指數7。

消防隊員說，撞到「咪咪貿貿」還有活命的機會，應該是房車氣囊爆開，基本防護發生作用。

警方事後到醫院對王男抽血，經換算酒測呼氣值達每公升約0.8毫克，依公共危險罪嫌函辦。

警方表示，王男頭部輕傷、全身多處骨折，初步了解，這部瑪莎拉蒂去年1月出廠，懸掛租賃車車牌，屬於長租車輛，王姓男子是一名工廠少東，案發原因不排除超速駕駛。

至於高級車輛為何撞到電桿，一夕之間變成廢鐵，李姓車商表示，車輛的安全設計，講究「保護乘員」，車架鋼體結構要強，但車皮或其它零件的「匱縮」程度要大到不傷害乘員，其次再用氣囊保護，所以你會看到車子成廢鐵，但駕駛仍能保命。

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