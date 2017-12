PTT揚言「台北車站放炸彈」 失業單身女GG了

2017-12-08 17:55

[記者陳恩惠/台北報導]家住嘉義市的32歲姜姓女子,上個月在網路以英語留言發洩情緒,內文提及「我想要在台北車站放炸彈」,警方據報不敢大意,循線找出姜女詢問,原來只因失業又失婚,以致「心情不好」亂PO文,訊後依恐嚇公眾罪送辦;沒想到文章尚未刪除又經轉載,再度引起民眾恐慌,鐵路警察局特地澄清,已將姜女函送嘉義地檢署法辦,目前仍在聯繫相關版主將文章下架,呼籲民眾勿將此文繼續轉貼發送。

鐵警表示,以高鐵南北通勤的林姓工程師,昨天收到友人轉貼的PTT網路訊息,內文提及:「有時候我想要在台北車站放置炸彈」等語,提醒他搭車時要多小心,林男認為,目前國際間炸彈、恐怖攻擊接二連三,希望警政相關單位能夠重視並追查這種可能是「開玩笑」的留言。

經鐵警局追查,發現這則PO文是匿名「失業單身狗」的網友今年11月22日晚間,在PTT某看板上,留下的一篇文章,文中有段「sometimes i feel like putting a bomb at Taipei main station and make the trash-like people go dying immediately」放炸彈的字眼,當晚引起國安單位重視並追查,立刻查出PO文的是家住嘉義的姜姓無業女子。

鐵警局據報,已在上月27日上午循線前往嘉義,當場告知姜女PO文內容及字眼觸犯刑法的恐嚇公眾罪,姜女供稱,由於無業、失婚又獨自扶養孩子,導致心情不好,想在網路世界尋求共鳴,才會隨意撰文,不知這樣的內容是犯法的,訊後已依法函送;詎料,此文又遭人轉貼釀禍。

姜女留言說:「這個島到處都是混蛋跟笨蛋。有時候我想要在台北車站放置炸彈,讓垃圾般的人立刻死掉。教育整個是錯的,讓人們比動物還貧窮。我覺得我養的狗比這個島上的窮人過得更好。他們所需要的就是死亡和疾病,我希望他們就活在他們幻想的世界裡。」

鐵警局說,警方將持續加強各個車站的站區安全維護工作,呼籲民眾對於聳動的文章切勿任意轉貼散布,以免造成恐慌或有不慎觸法之虞。