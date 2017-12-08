老翁膝蓋卡入輪椅骨架困房內 消防員爬窗搶救

2017-12-08 17:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中風老翁要上床休息，移動中竟把右膝蓋插進輪椅骨架，無法動彈痛得哀哀叫，但倒在門邊的他，也讓門無法從外打開，消防員只得爬窗進入，再耐心上油慢慢拉出！

屏東縣政府消防局新園分隊日前接獲救災救護指揮中心通知，指內庄村平和路有1名老翁膝蓋被輪椅夾傷，家人根本無力使他脫困，只好通報消防局，並由該分隊消防人員顏文財、廖柏勛、蔡家翔與2名役男前往搶救。

消防人員到場，發現現場81歲的陳姓老翁因中風需要輪椅代步，但中午要睡午覺前往床上時，不知為何突然前傾，右膝蓋竟然插入輪椅的骨架中，家人嘗試後無法施救，只好請消防員到場，但因為老翁就倒在門邊，也卡住門口，消防人員只能爬窗進入，現場狹小老翁又因吃痛不斷哀嚎，場面十分警急。

消防人員剪除老翁受困部位的衣物並檢查其橈動脈、顏面部與膝蓋周邊膚色、微血管充填時間、末端肢體溫度狀況均良好，生命徵象與意識狀況穩定正常，認為有時間充分救援，加上要保存輪椅完整，消防人員安撫老翁情緒，並請家人拿來橄欖油潤滑膝蓋周邊皮膚後，不斷調整與修正右膝蓋位置及輪椅角度，費盡一番推拉後，在20分鐘後終於脫困。

參與救援的人員指出，該翁右膝蓋前方有約1公分擦傷，右大腿內側稍微紅腫，給予清洗傷口包紮止血後，送往醫院救治，圓滿完成任務。

消防人員說，因老翁四肢較瘦，也才會插進骨架內，從現場判斷，應該是老翁從輪椅起身後，轉身要上床卻往前傾倒導致這起罕見意外，家屬則說，所幸消防人員到場後很快速的解除危機，才沒有造成更大傷害，也非常感謝消防人員的幫忙。