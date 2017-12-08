貧困一家3口只剩發霉麵包 警贈豬肉、白米度難關

2017-12-08 17:12

〔記者陳薏云／新北報導〕永和派出所警員潘咨穎、涂鎮堃於日前巡邏發現轄區內有貧困家庭，一家3口僅靠52歲嚴男開計程車賺錢，75歲老母失智、44歲弟弟重度殘障，嚴男苦撐之下也病倒了，永和派出所員警齊力捐贈民生用品及豬肉白米，助嚴家度過難關。

今年10月嚴男病倒，被診斷出罹患狹心症等症狀，導致職業駕照被取消無法再賺取生活費供母弟使用，生活陷入困頓，幾乎斷炊，家裡只剩下發霉的麵包，所幸派出所、地方公益團體及警友站即時救援，讓嚴家度過短暫的難關，警方也希望拋磚引玉，若有民眾願意協助，可連繫永和派出所。