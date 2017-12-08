台中「狂哥」囂張砸車自拍傳群組 被逮裝孬說「我有病」

2017-12-08 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名自稱是「狂哥」的吳姓男子，本月5日持石塊隨機於南屯區砸1輛汽車與1輛機車，還叫囂「叫車主來跟我討錢」，並自拍砸車過程，上傳LINE的社群炫耀要「挑戰公權力」，台中市警方昨將他傳喚到案，狂妄的態度頓時委靡，態度一百八十度大改變，說自己有病才會隨機砸車，警方訊後將其依毀損罪函送法辦。

台中市警局四分局春社所調查，19歲無業的吳姓男子，本月5日持石頭砸毀南屯區一輛汽車的擋風玻璃，以及另一輛機車的兩側後視鏡，並囂張地將砸車過程拍下來，上傳到LINE的遊戲社群「神奇寶貝復刻板」，被社群成員轉傳到臉書「黑色豪門企業」，引發網友質疑與撻伐，警方找到汽車車主，車主當時誤認擋風玻璃是被高處掉落的物品砸毀，得知是吳嫌所為，已提出毀損罪告訴。

警方發現，吳嫌砸車之前，雖用口罩遮住自己的機車車牌，但仍有路邊監視器拍到完整車牌，今天（8日）上午找到吳嫌的胞姊，透過胞姊請吳嫌出面，吳嫌於今天下午到春社所說明，他神情顯得落寞委靡，承認砸車之舉，他還頻頻強調，他曾罹患躁鬱症，前陣子還在吃藥，但沒有身心障礙手冊等證明文件，警方尚須調閱醫院拿病歷資料查證是否屬實。

吳嫌說，案發前他騎機車於路口處，擦點被一輛車撞上，再加上喝酒後心情差，遂隨機砸車發洩情緒，他現在很後悔，也沒想到自拍影片被轉貼到臉書上，引發社會撻伐，他願意賠償車主的損失，全案依毀損罪嫌函送法辦。

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