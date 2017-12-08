女友偷吃神展開…男電擊「小王」 逼簽本票當性侵遮羞費

2017-12-08 16:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市洪姓男子懷疑女友遭張姓男子性侵，率眾強押張男載上山，用電擊棒將他電到全身麻痺，逼簽150萬元本票當「遮羞費」，洪男被控妨害自由，不料，女友在法庭作證說是自願和張男嘿咻的，台北地院今依私行拘禁罪將洪男判刑2年6月，賠了夫人又折兵。可上訴。

同夥共犯陳男、李男各判刑2年，另一名陳姓男子判刑6月；鄭男判1年6月，因他犯後態度良好，且已和解賠償，獲緩刑5年。

判決指出，洪男懷疑陳姓女友去年8月遭張男載到旅館性侵，8月26日約張男在春天汽車旅館談判，逼他簽50萬元支票和借據，張男承諾先付15萬元頭期款，事後卻未付錢，洪男起意討債兼報復。

同年9月17日晚間，洪駕車載3名同夥到張男工作的「光華新天地」堵他下班，以電擊棒電擊張男胸口，造成他全身麻痺、無力反抗，當街強押張男上車，載至北投小坪頂山區道路，以膠帶綑綁張男雙手、毛巾遮眼，帶往淡水一棟大樓軟禁，逼張男再簽兩張各50萬元本票，脅迫張男照抄2份他們已擬好稿子的「性侵自白書」，逼迫張對外籌錢，要求先付30萬才肯放人。

張男被挾持上車時，已有目擊證人報警，張男向家人籌款求救後，家人也報警，警方循線破案。

審理時，共犯鄭男說，在汽車旅館談判後，他有問洪男的陳姓女友，「妳有沒有被怎麼樣？」陳女一直哭、點點頭，大家都相信陳女遭性侵，張男簽和解書卻反悔，才幫忙討債；但張男堅稱沒性侵，是合意發生性關係；陳女作證時也說她是自願和張男發生性關係，談判時她不說話，是因為她很緊張，她也沒報案遭性侵。