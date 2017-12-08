為了孩子！ 台灣第一女法醫 改驗活人身體

2017-12-08 16:26

［記者黃旭磊／高雄報導］死人不能復生，但活人可以活得更好！女法醫投身兒少受虐及性暴力檢驗工作，已完成上百件社福及刑案鑑定。

高醫法醫病理科主任尹莘玲（56歲）於上（11）月獲得衛福部紫絲帶及特別貢獻獎，獎勵她為兒童受虐、性暴力驗傷並出庭作證貢獻。尹莘玲於36歲那年，考取國內第一位女法醫師執照，解剖與相驗超過2000具大體，一次在解剖台上落淚，認為死亡無法挽回，決心投身兒少及性暴力診斷鑑定，「改驗活人身體，幫孩子遠離死亡威脅。」

尹莘玲今天分享經驗表示，自己天生不怕死人，就讀北醫醫學系時，借人骨放床下，等夜深人靜、房東睡著，拉緊窗簾拿出來比對實驗，「不怕人骨，但怕嚇到活人」，而為了7年內順利畢業顧不得害怕，即使從業後解剖也沒遇過靈異事件。

10多年前，她半夜到屏東墳場為裸體女屍驗屍，驗屍現場就在大庭廣眾下，且竟有多名男警察及檢方圍觀，頓時為死者感到難過，要求另闢私密空間，經當時屏東地檢署檢察長顏大和同意，催生國內首座殯儀館內相驗解剖室。

曾有屏科大女生遭性侵致死，尹莘玲從屍體乳房發現咬痕，事發2年後比對出DNA破案，也有計程車司機被棄屍山野，屍體已遭野狗啃食殆盡，但她從舌骨驗出骨折，判斷生前疑遭勒斃。

尹莘玲說，死人不能轉生，但活人可以活得更好，無奈投身兒少及性侵害鑑定，卻發現民眾多怕惹事，拒絕提供警方實情，「女嬰身上都是傷，鄰居不敢作證怕得罪父母」，尹莘玲為兒虐及性侵案出庭近百次，用一點道德勇氣救人，而臨床法醫收入不高、接案需配合社工、檢警出庭時程，少有醫師願意出庭作證。

尹莘玲丈夫為精神內科醫師，育有3名子女，她表示，身為父母有同理心，死的小孩活不過來，活的小孩卻可以活得更好，曾有保母欺騙幼童在浴室滑倒，受地檢署囑託鑑定驗出傷痕為紫、紅色鈍器所傷，依證據力翻案起訴。

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