女子寄假公文要交友網站關用戶帳號 「行為異常」獲緩刑

2017-12-08 16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓女子於交友網站「愛情公寓」認識古姓男子，卻向古男借錢與借用身分證、健保卡，古男拒絕且不再與張女交往，卻被反控性侵害，還在「愛情公寓」內貼靈堂照片，更荒唐的是，張女竟異想天開寄偽造的「臺灣桃園地方法院檢查（察）署」公文，命令「愛情公寓」關閉古男帳號，台中地院一審依行使偽造公文書罪判刑1年2月，不過，台中高分院卻憐憫張女，認為張女行為異常，入獄不是好辦法，宣告緩刑3年，條件是張女要提供40小時勞務服務，參加3場法治教育，督促她建立正確法律觀念。

判決書指出，住在台中市的張女，2012年在「愛情公寓」認識古男，同年11月間，她卻以古男違法為由，要求經營「愛情公寓」的尚凡資訊公司，必須關閉古男的帳號，尚凡公司拒絕，並告知要有司法機關公文為憑，不料，張女竟於同年11月間，寄偽造的「臺灣桃園地方法院檢查署」公文給尚凡公司，命令關閉古男帳號，其中，「察」還誤植為「查」，尚凡公司將此案轉交桃檢，再轉交台中地檢署調查起訴。

古男作證說，2012年兩人網路聊天時，他提到自己養貓，張女自稱是流浪貓之家的志工，雙方約會吃飯後，一起到古男住處看貓，但張女卻對貓沒興趣，反而盯著住處裝潢，還詢問古男「對我的感覺？」之後，開口向古男借健保卡與1萬元，宣稱心臟有問題，希望用古男之名去買藥。

古男拒絕並不再與張女往來，卻接獲自稱張女家人電話，指古男如不借錢與健保卡給張女，張女會被害死，另有人在「愛情公寓」張貼靈堂照片，指控古男「害死我姊姊」、性騷擾張女，古男不理會，卻沒想到張女會寄假公文；張女則全盤否認，她宣稱電話被人借走，她還指控古男騙她去看貓，伺機將她性侵害。

台中地院不採信張女辯詞，判處1年2月徒刑，張女上訴二審，仍堅稱沒有寄假公文，台中高分院仍不採信，卻憐憫張女處境，認為張女始終狡辯否認，但醫院病歷顯示張女曾罹患精神疾症，再參酌古男證詞，可發現張女的行為異常，一時失慮而觸法網，入獄不是刑罰目的，預防再犯才是目的，二審據此維持原判，但宣告緩刑3年，透過勞務服務與參加法治教育，讓張女能建立法律觀念。