曾合辦米其林饗宴 合作飯店爆假天菜大廚事後索賠百萬

2017-12-08 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕遭網友爆料其實只是餐廳臨時工而非米其林餐廳主廚的德國男子弗拉迪（Vladimir Keller）去年曾經受邀至高雄Hotel Wo飯店舉辦活動，而今日在新聞曝光後，Hotel WO也爆料弗拉迪在上次活動結束後，竟寄發存證信函，要求飯店賠償120多萬元。

根據《蘋果日報》報導，高雄Hotel WO飯店因看上弗拉迪在台的高知名度，而邀請他舉辦「米其林週饗宴」，飯店業者表示，當時並沒有求證他在德國餐廳的工作職位，但合作過程其實不太愉快，「原本協定的合作方式是，活動期間營收扣除食材成本全部歸他們，只有10%的服務費歸我們，且需支付他和女友在飯店內的食宿。」

不過活動結束後，弗拉迪竟然拿著一堆飯店外的餐飲單據報帳，且要求法定勞務報酬應該扣除的稅金，要飯店吸收，但Hotel WO飯店拒絕支付這些合約外的款項，弗拉迪竟為此與女友在Hotel WO臉書粉絲團洗一星負評，甚至還在今年6月寄發存證信函給飯店，要求賠償120多萬元。

根據《蘋果日報》報導，Hotel WO指出，週二已收到來自德國柏林Kochu karu餐廳的聯繫，將配合對方的要求，把過去與弗拉迪合作的相關文宣刪除，並公開發澄清聲明，但飯店希望息事寧人，不願對弗拉迪提追究責任，不過有聽聞德國餐廳將對弗拉迪提起告訴。