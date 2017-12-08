警逮藥頭溯源追查 工廠小開原來是毒梟

警方查獲大量毒品和現金等贓證物。（記者劉慶侯攝）

2017-12-08 15:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心日前破獲由男子林冠于為首的販毒集團，並迅速溯源查緝，昨日前往桃園市平鎮逮捕林嫌的上游毒販葉峻宇，起獲毒品咖啡包896包、K他命7包、現金275萬元，及近日常見疑似摻混毒品的彩虹菸165支。

警方調查，年僅23歲的葉嫌是桃園地區的工廠小開，家境富裕，平日都開名車出入，他旗下的販毒網絡成員，也泰半都是20、30歲的年輕人，為享樂和吸食毒品，慢慢聚眾成為毒梟。

警方先於11月29日破獲林冠于、潘姓男子為首的販毒集團後，根據蒐證迅速向上追查，昨日前往桃園市平鎮逮捕毒販葉峻宇。

警方表示，林、潘兩嫌各自組織的販毒集團成員十分謹慎，為避免自身行蹤曝光，都是利用不知情的計程車司機負責運送毒品，警方經長時間行動蒐證，成功蒐證取得計程車司機運送毒品畫面。

11月29日，北市刑大毒緝中心、特勤中隊會同北投分局及台北憲兵隊，在北市大安、新北市淡水、新莊等地同步執行拘提與搜索，逮捕藥頭林、潘等共計9人，查獲毒咖啡包201包、一粒眠8顆、K他命22包、帳本、磅秤、分裝袋以及現金4萬8800元等證物。

警方在26歲的林嫌住處搜索時，發現對方床頭櫃上同時放有十數包K他命與「聖經」，似乎想此減低販毒之罪惡感。

10日內，警方迅速向上溯源，昨在桃園市平鎮區查獲犯嫌葉峻宇，查扣毒品咖啡包896包、K他命毛重814公克、疑似卡西酮毒品毛重138公克、電子磅秤、分裝器具、點鈔機1臺、275萬元及彩虹菸10包等證物。

警方認為，葉嫌身上攜帶鉅額犯罪所得現金，並備有點鈔機、電子磅秤設備，同時查獲大量毒品，已儼然為毒品發貨中心。

此外，警方調查，查扣彩虹菸，由於國內並未進口，疑似市購空菸管填充之偽劣菸品，將送請鑑驗機構鑑驗是否含有毒品成分。

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