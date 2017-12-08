追求刺激感！ 他開群組揪淫趴「分享」女友

2017-12-08 14:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名曾姓男子，想尋求刺激找樂子，在Line開設成員有上百人的「快樂分享」群組，邀請夫妻、情侶檔一起到汽車旅館開性愛趴，男須繳費5千元，女則免費，還大方和別人「分享」自己女友，聲稱看女友和別人嘿咻，覺得很刺激，離譜的是，曾男女友也坦言為尋歡參加派對，願跟其他男人嘿咻，新北地院今依圖利媒介性交易罪，判曾男徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

今年4月，43歲的曾男在Line「快樂分享」群組，留言「~angel&志~開心玩樂邀約時間：4/24下午場2點晚上場8點，地點-土城，型態：私賴訊問賴id，說明：玩樂均3小時。有氣質妖豔的angel，及戰鬥力超強的COCO一同玩樂，二場均是。PS：COCO第一次來跟大家玩樂，要多疼愛喔，她（雙洞可玩）。如有夫妻情侶來同樂也請多加珍惜愛護，期待大家來報名歡樂囉！」

群組中有4名單身男客報名參加派對，1人收5千元，曾男獲利2萬元，警方接獲檢舉，4月24日前往土城汽車旅館，查獲有5男4女從事性交易。檢方因此起訴曾男，曾男女友不知道男友有收錢，獲不起訴處分，其餘7人依違反社會秩序維護法裁罰。

曾男供稱，收費全用在摩鐵開房間與吃喝酒錢，否認營利媒介性交易，供詞不被採信，法官痛批曾男不思正道取財，反媒介女子性交易牟利，已嚴重影響社會風氣，判他有期徒刑3月，得易科罰金。