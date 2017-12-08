遇上車手室友 少年遭詐騙集團吸收騙及新北

2017-12-08 14:16

〔記者王宣晴／新北報導〕16歲的蔡姓少年誤交損友，竟被吸收進詐騙集團擔任車手，日前佯裝法務部專員，詐騙新北市三重53歲的王姓婦人，所幸王婦機警，察覺有異趕緊報案，警方當場壓制企圖逃跑的蔡姓少年，發現蔡少加入以水果行當作代號的詐騙集團，擔任車手第一天就連續詐騙2名婦人，取得贓款65萬元，隔日便遭逮，訊後依詐欺罪嫌將他移送法辦，並持續調查上游。

警方調查，蔡姓少年高職1年級肄業後與一名宋姓男子同住在北市萬華，得知宋男從事詐騙車手，收入可觀，上月22日被吸收進詐騙集團，一週後開始擔任車手，分別在板橋、中和詐騙中年婦人，共取得65萬贓款，上月30日再度佯裝成法務部專員，詐騙王姓婦人，但王婦察覺有異，配合警方逮到蔡姓少年，並無財損。

警方表示，該詐騙集團為躲避警方查緝，以水果行為名，更以隱密性較高的通訊軟體通知車手領款，進行詐騙；而吸收蔡姓少年進入詐騙集團的宋姓男子日前也因詐欺案遭到收押，但蔡姓少年仍持續擔任車手工作，在新北市四處詐騙，取得贓款後先將現金存放在賣場置物櫃，下班後再將每日騙得的總贓款送到台中交給上游，每日收入萬元，但上工第2天就被逮，訊後依詐欺罪嫌移送法辦，警方也將循線繼續調查上游集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆