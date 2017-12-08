威爾斯美語老闆涉捲款潛逃 合夥人被訴

2017-12-08 14:08

〔記者謝君臨／台北報導〕威爾斯美語、學承電腦、TUTORWELL去年無預警倒閉，檢警追查發現，3間補習班的負責人陳永祥，涉嫌掏空公司逾3000萬元資產，另透過業務協助學員向銀行申請信貸，等學員繳費後卻惡性倒閉，捲走24億後離境，涉有侵占、詐欺之嫌；連帶登記負責人翁一緯、吳俊賢也挨告；台北地檢署調查後，認定翁、吳未參與詐欺犯行，今僅依涉犯公司法將2人起訴，並於去年已對陳發布通緝。

去年4月，台北市議員徐世勳接獲多名受害學生陳情，率領近百位受害學生至北檢告發陳永祥等人詐欺；徐表示，威爾斯美語等公司的業務員，向學員推銷價值11萬元的選修課程，或是3年內免次數限制的課程，誘使學員高價購買為期4個月、總時數96小時的課程，等學生繳費後卻惡性倒閉，吸金24億元。

徐世勳指出，104年底威爾斯美語的營運狀況已不佳，卻仍擴大招生，去年1月20日宣布倒閉，但1月16日竟還開心歡慶尾牙，公司倒閉至今，陳永祥仍住在181坪的千萬豪宅中，出入開百萬名車，反觀受害學生僅能以打工而來的微薄收入，償還高達10多萬元的貸款。

檢警調查，陳永祥等人於98年至去年間，涉嫌掏空公司逾3000萬元資產，再轉匯到自己名下，涉有詐欺、侵占之嫌，去年10月搜索威爾斯美語總部等處，並約談翁一緯、吳俊賢等人到案，訊後諭令翁、吳分依50萬元、35萬元交保。

檢方查出，陳永祥、翁一緯、吳俊賢合夥開補習班，翁擔任威爾斯美語登記負責人、吳擔任學承電腦登記負責人，陳永祥則是微爾科技登記負責人；3人在103年各成立一家紙上公司，這3家紙上公司再共同出資成立1家子公司，子公司再出資成立微爾科技，但實際上並沒有出資，微爾科技的營運資金是另闢源而來。

據悉，庭訊時，翁、吳供稱營運事宜多由陳永祥負責，且補習班的財務、業務等員工也證稱，2人大多負責行政方面的事務，公司營運主要是陳永祥在處理；檢方調查後，認定翁、吳未涉詐欺犯行，僅依違反公司法罪嫌起訴2人。