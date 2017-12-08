10秒就得手！3越人扒竊集團 不同觀光夜市偷整晚

2017-12-08 13:42

［記者陳恩惠／台北報導］越南籍男子58歲TD MINH SANG、32歲LE THANH HUNG及45歲女子LUONG MY HANH組成扒竊集團，自今年年初起至上個月29日止，先後5度入境台灣犯案，台北市大同警分局本月6日晚間，循線將3人逮捕，他們身上未查出任何贓物，偵詢也矢口否認，但他們扒竊犯案的整個過程遭店家「全都錄」，警訊後依竊盜罪移送，士林地檢署向法官聲押獲准，讓他們打算在耶誕節前夕大撈一筆返國的美夢破碎。

大同分局表示，本月1日晚間，轄內知名的寧夏夜市，包括周姓女子及針姓日籍女客共4人，在逛夜市期間陸續遭竊，直到要拍照、打卡或返家時，才驚覺被竊報警，其中日籍針姓女客反應較快，當她站在豆花店櫃檯欲點餐時，後方突然圍上3人，一個擋一個掩護，加上小小的碰撞，就讓她損失1支智慧型手機，以及裝有日幣15000元皮夾，雖然警覺地立刻翻開隨身包查看，但已經遭竊，整個犯案過程不到10秒鐘。

警方調閱監視器追蹤，鎖定這個3人扒竊集團，專門在人潮眾多的觀光夜市下手，他們鎖定包夾目標後，一個擋路掩護、一個把風警戒，另名則下手行竊，得逞後互相掩護逃離現場，根據影像顯示，疑似2女1男每次犯案先搭乘台北捷運到寧夏夜市，行竊後轉乘公車到萬華區廣州夜市，再搭計程車到桃園南華夜市，一整個晚上偷不停。

由於這個扒竊集團犯案區域涵蓋雙北及桃園查緝不易，大同與萬華警方於是在轄內各商家發布緊盯3人的「注意通告」，本月6日晚間8時，萬華商圈店家發現3人在等公車而報警，待3人落網，才知他們是越南籍人士，其中58歲打扮成鄰家大嬸模樣的TD MINH SANG竟然是個男子，至此才確認這個越南扒竊集團是由2男1女組成。

警方調查時，3人相當狡猾，不僅矢口否認，還拒絕透露在台住居地點，讓警方無法清查行李，由於未查扣任何贓證物，3人警詢時，皆以「不清楚」或「不知道」回應，就算當面出示犯案監視影帶等證據，3人也能睜眼說瞎話，以「那不是我！」辯稱，警方清查3人入出境記錄，除了女嫌是首次來台外，另2嫌光是今年已來台3至5次，他們的出國紀錄還有日韓等地，顯然是橫行國際的扒竊集團。

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