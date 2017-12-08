文大職員返家路上遭槍擊 校方發聲明：台北治安問題嚴重

2017-12-08 12:53

〔記者林曉雲／台北報導〕12月7日凌晨，文化大學推廣部一名職員在騎機車返家行經台北市中正橋頭時，無故遭受槍擊受傷，文化大學校方今天中午發出聲明，強調校方將傾全力擔任同事的後援，聲明中也直指文大職員遭受如此不可思議的傷害，已突顯台北都會治安的嚴重現況，邀請更多人跟文大一起關注。

聲明全文如下：

目前推廣部已成立關懷陪伴小組，在工作、醫療、法律相關的訴訟程序，全程提供可協助的資源。

同仁已在接受密集謹慎的治療。家屬希望校方代為轉達，懇請媒體朋友體諒傷者此刻正承受身心重大衝擊，後續醫療與復健之路仍需長期勇敢面對，因此目前同仁與家人均暫無法接受媒體朋友的採訪。並請展現對無辜傷者的同理心，避免在臉書上蒐尋截圖。請各位多多包容，多多見諒。

另，文化大學推廣教育部提供兩點說明：

1、每位同仁都是我們重要的夥伴，校方將傾全力擔任同仁的後援。目前推廣部已成立關懷陪伴小組，在工作、醫療、法律相關的訴訟程序，全程提供可協助的資源，讓同仁能在支持、溫暖的氛圍中，安心接受治療。

2、同仁遭受如此不可思議的傷害，已突顯台北都會治安的嚴重現況，懇請更多人跟我們一起關注。並與我們一起為這位體貼細心、認真努力的年輕工作者加油打氣。謝謝大家！

文化大學推廣教育部敬上