兒開賓士撞死父 母替兒辯護竟稱「爸爸入魔了」

2017-12-08 12:37

［記者黃捷／台北報導］25歲孫姓男子今年3月開車撞死61歲的父親，遭依殺害直系血親尊親屬罪起訴，士林地方法院今開庭，孫母聲請當孫男的輔佐人獲准，並當庭替兒辯護，稱孫父當時「入魔」了，孫男才會與父親起爭執，失控撞死父親，「他不是故意的」。

檢方起訴指出，孫男3月19日下午陪同父親外出訪友，孫父責備孫男穿著邋遢，且不願讓他買新衣服，孫男因此心生不滿，與開車中的父親拉扯。孫父氣得停車離開，孫男接手駕駛後，竟兩度迴轉，從後方狠狠衝撞走在路邊的父親致死。

孫男精神鑑定結果日前出爐，檢察官認為，報告結論並不明確，在不同條件下會有不同的認定，當庭表示一週內會自行函詢其他精神醫療單位，再決定是否聲請補充鑑定；辯護律師則說，鑑定指孫男受「妄想症」影響，犯案當下識別能力顯著降低，且詐病機率極低，希望能依法減刑。

孫男向法官表示，小時候就有去精神科看病，他是一時衝動才會開車撞爸爸，「我感覺自己做錯了，很對不起爸爸」。

孫母也替兒辯護，「兒子不是故意的」，兒子一定是精神恍惚才會撞爸爸，並不是大家說的預謀。她聽兒子轉述，當天父子外出吃飯，爸爸只是因碎念兒子穿著，兒子想摀住爸爸嘴，剛好車子煞車，兒子才不小心打了父親巴掌，進而起了爭執。

孫母說，兒子手打到爸爸後很痛，緊張的說「我的手斷了」，但爸爸卻呆滯一陣子後下車，她認為爸爸當時「入魔了」才會這樣，不然哪會有爸爸聽到兒子手斷了，還不予理會？

除精神鑑定外，檢察官日前開庭另聲請心理鑑定獲准，中正大學犯罪防治系教授林明傑今親至士林地院，預計下午分別與孫男、孫母訪談，審判長也諭知下次開庭日期為明年1月4日。