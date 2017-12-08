涉竊最新20奈米製程技術 桃檢起訴南亞科前資深工程師

2017-12-08 12:16

［記者魏瑾筠／桃園報導］南亞科（2408）前資深工程師李智存，為求能順利至中國西安紫光公司任職尋求高薪，涉於2016年間，利用個人電腦螢幕截圖方式，複製南亞科最新製程技術20奈米晶圓製程。桃園地檢署今依違反營業秘密罪嫌起訴李智存。

檢警追查，南亞科技公司為國際上動態隨機存取記憶體（DRAM）重要製造企業，46歲李男在任職南亞科資深工程師期間，得知南亞科技於2016年間自美商美光公司引進20奈米晶圓製程技術，而李男為求能順利前往中國西安紫光國芯半導體有限公司任職獲得高薪，於2016年12月間，利用參加線上訓練課程與假日等時機，在辦公室以個人電腦螢幕截圖（Print Screen）方式，將20奈米晶圓製程複製列印，研讀熟記，並於今年1月17日前往中國紫光面試。

經桃園地檢署企業犯罪專組主任檢察官張書華、呂象吾檢察官偵辦，認李男涉嫌違反營業秘密法，偵查終結，依照營業秘密法第13條之2第1項、第13條之1第1項第2款意圖在大陸地區使用而擅自重製他人營業秘密罪嫌，提起公訴。

南亞科今發表聲明表示，該公司發現離職李姓員工有涉嫌竊取營業秘密的不法情事，且意圖至中國競爭對手公司任職，主動向法務部桃園市調查處報案，全案經檢調積極偵查，發現被告犯罪事證明確，已由桃園地檢署偵結，並依法提起公訴。

南亞科重申捍衛營業秘密及智慧財產權的決心，除全力配合院、檢、調辦理本案後續之審判程序外，公司亦將持續調查及追訴任何不法情事，以確保南亞科研發團隊及與合作夥伴的研發成果，暨維護股東權益與公平競爭秩序。