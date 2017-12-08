打同事被免職又搶農會 前清潔隊員追加起訴

2017-12-08 12:14

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區前清潔隊員朱男，7月間才因對黃姓隊員毆打、擄人未遂被起訴，事後被免職，但在外欠款需錢孔急，今年10月11日帶水果刀、戴安全帽、口罩，衝入太平區農會光隆分部，刀子架在女顧客脖子，嚇令櫃台員把錢裝進他帶來的塑膠袋中，但幾秒鐘後警鈴大作，朱嫌放棄而未遂，檢方依強盜罪追加起訴。

據悉，朱男（37歲）與黃某同為太平區清潔隊員，黃是資深隊員，朱不滿黃嫌屢次藉口自己是老鳥，「菜鳥吃檳榔怎麼沒有請老鳥吃！」借端索討檳榔、香菸，欺負他是新人，今年7月間買了帽套、手套、膠帶、辣椒水、束帶等，邀陳姓妻弟、蔡姓友人，準備教訓黃某。朱嫌租車，又偷兩面車牌，7月21日凌晨3時，就在清潔隊大門附近守候，4時30分許看黃某過來，戴上帽套，就朝黃某噴辣椒水，又要強拉他上車，可是其他隊員看見過來解圍，3人作罷離去。此案被依竊盜及妨害自由起訴。

而朱嫌事後被清潔隊免職，也交保在外，但其在外有欠款，需錢孔急，竟企圖搶農會，先購買口罩及手套，10月11日下午3時許，衝入太平區農會光隆分部，刀子駕在女顧客脖子，嚇令櫃台人員把錢裝進他帶來的白色及紅色塑膠袋中，但幾秒鐘後警鈴大作，朱嫌放棄並機車逃逸而未遂。

警方根據監視器，當晚拘提朱嫌到案，並起出他棄置的作案時所穿衣物、安全帽、口罩、水果刀等物，朱嫌行搶坦承不諱。