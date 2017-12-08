寒舍長媳被控妨害家庭 兩造和解落幕

2017-12-08 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕寒舍餐旅前董事長蔡伯府12年前迎娶自家飯店員工黃閔暄，一度傳為佳話，媒體還以「麻雀變鳳凰」形容黃女境遇，不料黃女卻被控偷情保時捷李姓男業務，還涉嫌在李男過世後，將其名下的賓士轎車、重機過戶給自己，被死者妻子控告妨害家庭、侵占及偽造文書等罪；台北地檢署調查期間，雙方達成和解並簽下保密條款，李妻同意撤告，檢方今將黃女不起訴。

據週刊報導指出，黃閔暄從日本東京觀光學校學成歸國後，原為喜來登飯店業務員，薪水僅2萬出頭，後來在員工聚餐中，結識時任喜來登飯店執行長蔡伯府，2人交往2年後結婚，情節宛如韓劇《情定大飯店》。

至於與黃女傳出緋聞的李男則為超跑業務，他與黃女在高中時就已認識，至今超過20年，2人雖各有家庭與事業，但近年來均保持聯繫。

今年9月，李男在京華城上廁所時疑滑倒摔死，妻子整理遺物時赫然發現丈夫與黃女的曖昧對話，以及親密出遊照，懷疑2人偷情；事後，李妻另指控丈夫在急救期間，黃女竟偷偷將丈夫名下的賓士轎車、重機過戶給自己，怒而對黃女提出妨害家庭、侵占及偽造文書告訴。

11月17日上午，北檢首度傳喚兩造出庭，黃閔暄承認認識李男，但雙方僅是朋友，絕無不軌行為；至於過戶的車子則為公司租賃車，她原有意買下，但擔心用自己的名義會被質疑，於是「借名登記」在李男名下，買車過程都有匯款紀錄為憑，並非李男出資；檢方訊後將兩造暫先請回。

事後，雙方達成和解，並簽下保密條款，李妻同意撤告，檢方今將黃女不起訴。