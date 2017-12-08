酒駕男開超炫鵝黃車肇逃又裝睡 警破窗逮人

2017-12-08 10:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕悔不當初！新竹縣一名22歲陳姓男子，駕駛超炫鵝黃色自小客車，在竹北市長園一街與麻園三街口，先撞一輛銀色自小客車後逃逸，途中又追撞其他車輛，卻在車上裝睡不配合警方盤查，最後警員破窗將他逮捕，陳男酒測值每公升0.63毫克，陳嫌坦承因肇事一時緊張才會落跑。

警方調查，陳姓犯嫌6日下午5點許在竹北博愛街與朋友飲酒，酒後駕駛車輛返家途中，因不勝酒力，在肇事路口與銀色自小客車發生交通事故，對方當場打電話報警，但豐田派出所員警到場處理時，陳嫌卻駕車逃逸，途中追撞到另一部自小客車，警方趨前制止並喝令駕駛下車接受盤查，陳嫌緊閉車門，在車上裝睡不願配合。

豐田派出所表示，警員立即使用車窗擊破器，擊破駕駛座旁車窗，將陳嫌拉出車外，陳嫌嚇得趴跪地上；處理過程中，警員張文毓使用車窗擊破器時，被噴濺的玻璃割傷手部，所幸送醫治療已無大礙。

陳嫌向警方坦承酒後駕車，聲稱因肇事後很緊張，又聽到對方報警及警方到場，一時不知所措，才會駕車逃離現場。陳嫌經警經測試酒測值為0.63。全案依公共危險罪及肇事逃逸罪移送法辦。

豐田所所長梁志明提醒，進入冬令時序，正是民眾進補、尾牙春酒、耶誕節及跨年等活動聚餐時間，若是有飲用酒類等飲料，千萬不要開車或騎車上路，最好改搭大眾運輸交通工具，或指定駕駛人駕車、代叫計程車等，以免造成難以彌補的遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆