漁船進港遭浪打翻觸礁 9人獲救、1外籍船員失蹤

「勝福六號」進港翻船。（記者林嘉東翻攝）

2017-12-08 08:01

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳南雅籍「勝福六號」號漁船，今天清晨5點駛進南雅漁港前，被突來大浪打翻觸礁，經海巡與消防員搶救，目前落海10名船員中，9獲救1失蹤。

船長楊宗慶說，事發當時，他開著船，9名船員站在甲板上準備進港，船舶突然被右側打來的大浪打到側翻，船舷左側撞上礁岩，他趕緊與落海船員游上岸。

60噸籍瑞芳南雅漁港籍「勝福六號」號漁船，昨天下午2點向南雅漁港報關出海捕白帶魚。

43歲船長楊宗慶操船載1名中國籍、1名菲律賓籍、2名印尼籍、5名越南籍，共9名外籍漁工出海作業。

「勝」船今天清晨返港時，南雅漁港守望哨士兵王勝宏發現「勝」船舶上午5點26分翻覆在綠燈塔前消波塊前。王趕緊通報隊員、新北消防局協助冒著8級陣風，展開救援。

南雅漁港安檢所長林昱成說，「勝」船翻覆、船底朝天後，由於靠近港口，船長楊宗慶與船員陸續游上岸，仍有6名船員爬上船底待援。

海巡士兵與趕抵消防員陸續救人，空勤總隊直升機也投入救援，共有9名落海船員獲救，27歲越南籍武力實則失蹤，海巡持續搜救中。（08：48更新）

海巡二總隊士兵、新北消防局消防員冒著10級陣風救人。（記者林嘉東翻攝）

「勝福六號」漁船今天清晨5點駛進南雅漁港前，被浪打翻。（記者林嘉東翻攝）

海巡二總隊士兵、新北消防局消防員搶救船員。（記者林嘉東翻攝）