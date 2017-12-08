雲林東勢鄉貨櫃屋火警 13歲女身亡、2男童送醫

雲林縣東勢鄉一處貨櫃屋今凌晨發生火警，一名少女不幸身亡。火警示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2017-12-08 07:31

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣東勢鄉一處貨櫃屋今凌晨發生火警，一名少女不幸身亡，詳細原因正調查中。

據雲林縣消防局調查，今凌晨12時許，東勢鄉永安路一處貨櫃屋發生火警，消防隊獲報立即派車趕赴現場，在15分鐘內將火勢撲滅，發現一名13歲黃姓少女已死亡，另有黃姓12歲及9歲男童灼傷，現送嘉義基督教醫院急救中，少女及兩男童是否為家屬關係，警消還在確認釐清。